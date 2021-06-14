Де Брёйне вовсю тренируется в общей группе сборной Бельгии

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне получил серьёзную травму лица в последнем матче клубного европейского сезона - финале Лиги чемпионов против «Челси». Несмотря на это, бельгийцы внесли его в заявку на Евро-2020, и существует вероятность, что лучший игрок Премьер-лиги ушедшего сезона выйдет на поле уже в игре с датчанами в Копенгагене.

Как сообщает федерация футбола сборной Бельгии, де Брёйне в понедельник тренировался в общей группе сборной Бельгии, и это было уже второе его занятие с партнерами.

Матч Дания - Бельгия состоится 17 июня.

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