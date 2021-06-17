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Вертонген: «Датчане удивили нас»

17 Июня 2021, 22:18,

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал волевую победу над сборной Дании (2:1).

«Датчане удивили нас своей игрой, в первом тайме мы были просто неузнаваемыми. Казалось, что мы постоянно позади на один шаг. Но потом вышли Де Брёйне, Витсель и Эден Азар, которые полностью перевернули игру. Они многое дали нам сегодня», - цитирует Вертонгена пресс-служба УЕФА.

Таким образом, сборная Бельгии набрала шесть очков и гарантировала себе выход из группы.

В третьем туре подопечные Мартинеса сыграют со сборной Финляндии, встреча состоится в понедельник, 21 июня, стартовый свисток о начале матча прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Бельгии, Ян Вертонген
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