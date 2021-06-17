​Матч Дания – Бельгия останавливали в честь Эриксена

|
17 Июня 2021, 19:25,
|
|
Матч второго тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии остановили после десяти игровых минут. Пауза была договорена заранее. Она посвящена Кристиану Эриксену, который в стартовой игре Евро-2020 перенёс остановку сердца. Во время паузы участники матча и болельщики поаплодировали Эриксену. На трибунах были замечены плакаты в поддержку футболиста.
После паузы игра продолжилась. Следить за развитием событий на футбольном поле можно в трансляции в текстовом формате.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен