​Матч Дания – Бельгия останавливали в честь Эриксена

Матч второго тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии остановили после десяти игровых минут. Пауза была договорена заранее. Она посвящена Кристиану Эриксену, который в стартовой игре Евро-2020 перенёс остановку сердца. Во время паузы участники матча и болельщики поаплодировали Эриксену. На трибунах были замечены плакаты в поддержку футболиста.

После паузы игра продолжилась. Следить за развитием событий на футбольном поле можно в трансляции в текстовом формате.