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​Матч Дания – Бельгия останавливали в честь Эриксена

17 Июня 2021, 19:25,

Матч второго тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии остановили после десяти игровых минут. Пауза была договорена заранее. Она посвящена Кристиану Эриксену, который в стартовой игре Евро-2020 перенёс остановку сердца. Во время паузы участники матча и болельщики поаплодировали Эриксену. На трибунах были замечены плакаты в поддержку футболиста.

После паузы игра продолжилась. Следить за развитием событий на футбольном поле можно в трансляции в текстовом формате.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен
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