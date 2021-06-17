Лукаку: «Это было хорошее испытание»

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17 Июня 2021, 22:37,
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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал победу над сборной Дании (2:1).
«Мы играли нервозно, в том числе и я. Нужно это признать. Мы не показали тот уровень игры, которого от нас ждут, но в тот же время нельзя слишком сильно критиковать себя. Дания сыграла феноменально. Это было хорошее испытание, рад, что нам удалось выйти из группы», - цитирует Лукаку пресс-служба УЕФА.
Бельгийский нападающий отметился двумя забитыми голами в двух матчах чемпионата Европы.
В последнем туре группового этапа сборной Бельгии предстоит встретиться со сборной Финляндии, которая продолжает бороться за выход в плей-офф.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Сборная Бельгии, Ромелу Лукаку