Лукаку: «Это было хорошее испытание»

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал победу над сборной Дании (2:1).

«Мы играли нервозно, в том числе и я. Нужно это признать. Мы не показали тот уровень игры, которого от нас ждут, но в тот же время нельзя слишком сильно критиковать себя. Дания сыграла феноменально. Это было хорошее испытание, рад, что нам удалось выйти из группы», - цитирует Лукаку пресс-служба УЕФА.

Бельгийский нападающий отметился двумя забитыми голами в двух матчах чемпионата Европы.

В последнем туре группового этапа сборной Бельгии предстоит встретиться со сборной Финляндии, которая продолжает бороться за выход в плей-офф.

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