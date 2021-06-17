Человек-башня из «Саутгемптона», фанат Зидана, мастер штрафных ударов из Бундеслиги и хавбек, страдающий дальтонизмом

Сборная Дании надолго запомнит дебютный матч на Евро-2020. Не хочется лишний раз вспоминать подробности сердечного приступа, который перенёс Кристиан Эриксен, но одно точно – в игре с бельгийцами его ждать не стоит. Да и вообще, по мнению докторов «Тоттенхэма», турнир для плеймейкера завершён. Датчане в оставшихся матчах группового этапа будут играть не только за страну, но и за товарища, который на протяжении последних лет был незаменимой персоной.

Янник Вестергор

Embed from Getty Images

Датские защитники – отдельный вид спортивного искусства. Они мощные, крепкие, обладают интеллектом. Янник перерос уровень «Саутгемптона» – датчанин перебрался в АПЛ летом 2018 года после чемпионата мира, и с тех пор невозможно представить «Саутгемптон» без него. Гигант из Дании – один из самых высоких игроков Евро-2020, он дорос до 199 см! Стоит ли говорить, что он регулярно побеждает в воздушных дуэлях? В «Саутгемптоне» у Янника сложилось замечательное взаимопонимание с Яном Беднареком из сборной Польши. В силу универсальности Вестергор может оказаться и в зоне опорного хавбека – функционал немного разнится с позицией центрального защитника, но Вестергор адаптирован к этой роли. Контракт датчанина, оцениваемого в 18 миллионов евро, завершается летом 2022 года, и руководство «святых» задумалось о продлении. Но Вестергор интересен «Тоттенхэму» – лондонцы пока не вступали в переговоры с ним, однако это дело времени. Датчанин – из спортивной семьи, его немецкий дедушка Ханнес Шхёрс играл за «Фортуну».

Пьер-Эмиль Хёйбьерг

Embed from Getty Images

25-летний полузащитник ещё совсем юным попал на радары «Баварии» – уже в 18 лет он заключил контракт с грандом Бундеслиги. Уроженец Копенгагена не прижился в «Баварии», в которой ему приходилось конкурировать со звёздами первой величины, и руководство отдавало его в аренды. Сначала он оказался в «Аугсбурге», а затем – в «Шальке». В 2016 году началась новая эпоха для датчанина – он заключил контракт с «Саутгемптоном» и превратился в лидера опорно-центральной зоны «святых». Хавбек в юности копировал манеру игры Зинедина Зидана, но теперь играет чаще в глубине поля. Хёйбьерг хорош на «втором этаже» – хавбек дорос до 187 см и обладает классным прыжком. Он концентрируется на каждом моменте и не поддаётся на ложные финты. Датчанин с нетипичным для Скандинавии именем (его мама – француженка) – один из лидеров АПЛ по перехватам. В сезоне 2020/21 он достиг феноменальной статистики по точности передач – 88%.

Роберт Сков

Embed from Getty Images

Трансфер датчанина в «Хоффенхайм» наделал много шуму – тогда, в 2019 году, за него сражались практически все клубы Бундеслиги, АПЛ и Серии А на фоне 29 точных ударов хавбека в датском первенстве. Роберт выбрал Зинсхайм, но в прошлом сезоне играл редко из-за травм и тактических нюансов. За последние полгода он потерял целый миллион в цене, и теперь потенциальному покупателю нужно начинать торг с 10 миллионов евро. Сков стабильно поражал ворота в чемпионате Дании со штрафных ударов, но в «Хоффенхайме» болельщики не всегда видят даже его пушечный удар. Двуногий датчанин обожает носиться по флангу и выдавать кручёные кроссы в штрафную площадь – Сков старается снабдить конкретного человека мячом и чаще забрасывает снаряд на дальнюю штангу. Правый вингер в «Хоффенхайме» часто закрывает противоположную бровку – молодой наставник «деревенских» Себастьян Хёнесс видит в нём универсала, который обладает нестандартной техникой. В составе сборной Дании у Скова отменная статистика – 5 голов в 10 играх!

Томас Дилэйни

Embed from Getty Images

Опорный полузащитник конкурирует за место в основе «Боруссии» с Эмре Джаном, Махмудом Даудом и Акселем Витселем. Скорее всего, экс-игрок «Зенита» попрощается с Дортмундом по итогам сезона, а Дауд уже угодил в сферу интересов «Челси», «Манчестер Сити» и «Эвертона». Контракт Дилэйни истекает летом 2022 года, и руководство потихоньку готовит новую сделку для Томаса. В прошлом сезоне его сразили недуги – травма спины, вирусное заболевание и тендинит сухожилия, что существенно сократило количество сыгранных минут. Дилэйни – дальтоник, путающий зелёные и красные цвета. В «Боруссии» в этом плане ему легче, а в «Вердере» было крайне тяжело. К слову, он совершил это признание в эфире одной из радиостанций, став первым профессиональным футболистом, рассказавшим о собственном дальтонизме. Хавбек оценивается в 15 миллионов евро, и в будущем сезоне может оказаться в «Боруссии» из Менхёнгладбаха. Дилэйни шикарно играет на перехватах, выходит из-под прессинга, не теряет концентрацию в окружении двух или трёх оппонентов, отличается культурой паса и помогает в воздушном пространстве. Практически все стандартные положения «Боруссии» проходят при участии датского ирландца. Единственная беда – отсутствие дисциплины. Томас часто нарывается на жёлтые карточки, причём все они показаны за нарушения, которые граничат с допустимой нормой.

Георгий АРТМЕЛАДЗЕ