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​Быстрее датчанина Поульсена на Евро забивал только россиянин Кириченко

17 Июня 2021, 19:46,

Сборная Дании смогла забить быстрый гол в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы против Бельгии. Юссуфу Поульсену для взятия ворот соперника хватило 99 секунд. Как сообщает Opta, это второй самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы. Рекорд принадлежит Дмитрию Кириченко. На Евро-2004 россиянину удалось забить в ворота сборной Греции на 65-й секунде.

Следить за ходом поединка между сборными Дании и Бельгии, проходящим в Копенгагене, можно в подробной текстовой трансляции на страницах LiveResult.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Сборная Дании, Дмитрий Кириченко, Юссуф Поульсен
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