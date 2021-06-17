Де Брёйне и Витсель готовы сыграть с Данией

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17 Июня 2021, 10:41,
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Полузащитники сборной Бельгии Кевин де Брёйне и Аксель Витсель готовы принять участие в поединке против команды Дании на чемпионате Европы-2020. Об этом в беседе с журналистами поведал наставник «красных дьяволов» Роберто Мартинес.
«Кевин готов выйти на поле. Но пока неизвестно, сколько он поведет времени в игре. То же самое могу сказать в отношении Акселя. Мы намерены подойти к двум следующим поединкам в оптимальном составе», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.
Матч Дания - Бельгия пройдет в Копенгагене сегодня, 17 июня. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени.
Напомним, что в стартовом туре бельгийцы разгромили сборную России (3:0), а датчане потерпели поражение от команды Финляндии (0:1).
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Аксель Витсель, Кевин де Брёйне
Де Брейне не нужно выпускать ... это опасно .