Де Брёйне и Витсель готовы сыграть с Данией

Полузащитники сборной Бельгии Кевин де Брёйне и Аксель Витсель готовы принять участие в поединке против команды Дании на чемпионате Европы-2020. Об этом в беседе с журналистами поведал наставник «красных дьяволов» Роберто Мартинес.

«Кевин готов выйти на поле. Но пока неизвестно, сколько он поведет времени в игре. То же самое могу сказать в отношении Акселя. Мы намерены подойти к двум следующим поединкам в оптимальном составе», - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Матч Дания - Бельгия пройдет в Копенгагене сегодня, 17 июня. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что в стартовом туре бельгийцы разгромили сборную России (3:0), а датчане потерпели поражение от команды Финляндии (0:1).

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