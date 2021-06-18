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​Де Брёйне: «На моё восстановление может уйти 6 месяцев»

18 Июня 2021, 16:37,

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне после гола и ассиста в матче против Дании рассказал о своём состоянии.

Напомним, в финале Лиги чемпионов Кевин де Брёйне получил перелом носа и глазницы. Футболисту провели небольшую операцию.

«Я ничего не чувствую левой стороной, как после посещения стоматолога. Мой нерв очень сильно пострадал, на восстановление может уйти 6 месяцев. Это неприятное ощущение, что самое главное – я могу играть», - слова де Брёйне приводит ESPN на страницах своего сайта.

Напомним, сборная Бельгии обыграла Данию со счётом 2:1. Кевин де Брёйне после выхода на замену смог перевернуть игру.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Бельгии, Кевин де Брёйне
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