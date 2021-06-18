​Де Брёйне: «На моё восстановление может уйти 6 месяцев»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брёйне после гола и ассиста в матче против Дании рассказал о своём состоянии.

Напомним, в финале Лиги чемпионов Кевин де Брёйне получил перелом носа и глазницы. Футболисту провели небольшую операцию.

«Я ничего не чувствую левой стороной, как после посещения стоматолога. Мой нерв очень сильно пострадал, на восстановление может уйти 6 месяцев. Это неприятное ощущение, что самое главное – я могу играть», - слова де Брёйне приводит ESPN на страницах своего сайта.

Напомним, сборная Бельгии обыграла Данию со счётом 2:1. Кевин де Брёйне после выхода на замену смог перевернуть игру.