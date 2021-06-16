Глава Датского футбольного союза: «Матч Дания – Финляндия нельзя было продолжать»

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16 Июня 2021, 15:32,
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Возглавляющий Датский футбольный союз Йеспер Мёллер высказался по поводу ситуации на матче Дания – Финляндия, когда Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца. Матч был возобновлён почти через два часа, хотя эпизод с Эриксеном серьёзно повлиял на футболистов. В итоге финны победили со счётом 1:0.
«Матч не следовало возобновлять. То, что футболисты вскоре после такого события снова оказались на поле, было неправильным решением. Футболисты не должны попадать в ситуацию, когда они должны решать, играть дальше или нет. Нам нужно оценить эту ситуацию, пересмотреть процесс принятия решений и рассмотреть изменения в правилах. Мы готовы предоставить резолюцию в УЕФА», - приводятся слова Мёллера на сайте Союза.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен, Сборная Финляндии