Глава Датского футбольного союза: «Матч Дания – Финляндия нельзя было продолжать»

Возглавляющий Датский футбольный союз Йеспер Мёллер высказался по поводу ситуации на матче Дания – Финляндия, когда Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца. Матч был возобновлён почти через два часа, хотя эпизод с Эриксеном серьёзно повлиял на футболистов. В итоге финны победили со счётом 1:0.

«Матч не следовало возобновлять. То, что футболисты вскоре после такого события снова оказались на поле, было неправильным решением. Футболисты не должны попадать в ситуацию, когда они должны решать, играть дальше или нет. Нам нужно оценить эту ситуацию, пересмотреть процесс принятия решений и рассмотреть изменения в правилах. Мы готовы предоставить резолюцию в УЕФА», - приводятся слова Мёллера на сайте Союза.