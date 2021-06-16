Матч Дания - Бельгия будет остановлен в честь Эриксена

|
16 Июня 2021, 20:40,
|
|
Матч второго тура группового этапа Евро-2020 между Данией и Бельгией будет остановлен на 10-й минуте в поддержку игрока датчан Кристиана Эриксена.
Форвард Бельгии Ромелу Лукаку, который является одноклубником Кристиана Эриксена в миланском «Интере», заявил, что их очная встреча со сборной Дании будет приостановлена в честь упавшего в обморок из-за остановки сердца датчанина. В матче против Финляндии Эриксен потерял сознание, из-за чего футболисту пришлось покинуть расположение национальной команды.
Также Лукаку, как сообщает портал Football Italia, отпросился у главного тренера бельгийцев Роберто Мартинеса посетить Эриксена в больнице.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|
Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Сборная Бельгии, Ромелу Лукаку, Сборная Дании, Кристиан Эриксен