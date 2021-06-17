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Хьюлманд: «Уже думаю об игре против сборной России»

17 Июня 2021, 23:01,

Рулевой сборной Дании Каспер Хьюлманд пообщался с журналистами после поражения от сборной Бельгии (1:2).

«Мы можем многое извлечь из этого матча, но пора двигаться дальше. Я уже думаю об игре против сборной России. Турнир для нас ещё не закончился, мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы обыграть Россию», - цитирует Хьюлманда пресс-служба УЕФА.

После двух туров сборная Дании занимает последнее место в группе, имея в своём активе ноль очков. Россия же набрала три зачетных балла и расположилась на второй строчке.

Матч между сборными России и Дании состоится в понедельник, 21 июня, в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Сборная Дании, Каспер Хьюлманд
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