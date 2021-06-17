Дания - Бельгия: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Сборные Дании и Бельгии посоперничают в четверг в группе, где также играет национальная команда России. Хозяева поля удивили проигранным поединком против финнов и рискуют ухудшить шансы на квалификацию в плей-офф. У коллектива Роберто Мартинеса есть шанс досрочно выйти из группы, это произойдет в случае победы, которая вполне вероятна.

В 19:00 игру покажут «Россия 1», «Футбол 1» (Украина), «Футбол 2» (Украина), «Беларусь 5», «Беларусь 5 Интернет» и «Казахстан ТВ». Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».