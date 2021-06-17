Человек-аренда, бельгийский Бускетс, утонченный хавбек «Лестера» и лучший дриблёр второй десятки АПЛ

Сборная Бельгии начала свой путь за золотыми медалями чемпионата Европы с победы – под каток «красных дьяволов» попала российская команда. Лукаку оформил дежурный дубль, а ещё один гол на свой счёт записал Меньё. Даже нейтральные болельщики ждут, когда бельгийцы, наконец, перенесут свой потенциал с бумаги на поле – подборка игроков по именам поражает даже искушённых зрителей, но на деле сборная Бельгии часто теряет концентрацию в важных играх. В распоряжении Роберто Мартинеса, который поздней весной находился на радаре «Тоттенхэма», есть универсал из «Вулверхэмптона», теневой лидер «Лестера», обладатель самого смелого дриблинга среди команд второй десятки АПЛ и человек-аренда.

Миши Батшуайи

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Форвард перебрался в «Челси» по окончании Евро-2016 – он намеревался зажечь во Франции после фантастического сезона в «Марселе» (36 игр, 17 точных ударов), но сподобился лишь на гол в ворота сборной Венгрии на стадии плей-офф. «Синие» заключили с ним контракт, но за 5 лет Миши сыграл всего в 48 матчах. «Боруссия», «Валенсия» и дважды «Кристал Пэлас» пользовались его услугами на временных началах, и наибольших успехов он добился в Германии – 7 голов за полгода. Батшуайи позабавил публику на ЧМ-2018, когда с метра не смог поразить ворота сборной Англии, попутно вырубив самого себя. Деградация форварда видна невооружённым глазом – за три года он потерял в цене 30 миллионов евро. Невзирая на голевое чутьё, у него есть ряд проблем – отсутствие дисциплины, частое попадание в офсайд и неточные передачи. Если Миши удастся себя проявить (Мартинес наверняка будет выпускать его в концовках), то Томас Тухель сохранит его в рядах «Челси».

Леандер Дендонкер

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26-летний хавбек – лидер «Вулверхэмптона», который был системным игроком при Нуну Эшпириту Санту. Но так было не всегда – в детстве он помогал родителям на свиноферме, совмещая работу со скотом и футбол. Родители не сразу отпустили сына в Брюссель, а Леандер в одном из интервью признался, что ощутил гигантскую разницу между сельской жизнью и пребыванием в городе. Брат Леандера играет за юношеский состав «Брайтона», поэтому теперь они видятся чаще, а за Дендонкером-младшим присматривает Леандро Троссар. По игровым характеристикам Леандер напоминает звезду «Барселоны» Серхио Бускетса, но бельгиец сильнее в воздушном пространстве. В последнем по хронологии сезоне АПЛ Дендонкер доставил до адресатов 85,8% посланных мячей, и здесь нужно учесть, что бельгиец постоянно забрасывает мяч в атаку. Леандер – спокойный защитник, который поправил при Эшпириту Санту такой компонент, как отбор мяча – он стал реже нарываться на жёлтые карточки в силу большей концентрации. Португалец привил Дендонкеру универсальность – бельгиец регулярно играл в амплуа центрального защитника и иногда разгонял атаки в зоне центрального хавбека.

Деннис Прат

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Дендонкер – бывший одноклубник Прата, хавбеки вместе защищали цвета «Андерлехта» на родине. Летом 2019 года Прат откликнулся на приглашение «Лестера», но при Брэндане Роджерсе он не является основным звеном в построениях английского клуба. Прат обожает блокировать мячи и оказывает посильную помощь обороне «лис». Да, он не слишком силён на втором этаже и в завершающей фазе атаки, но его позиция на поле не подразумевает борьбу в воздухе и пребывание на острие. Прат любит включать дриблинг – ему не составляет труда пройти мимо двух или трёх защитников, однако есть проблемы с доставкой мяча конкретному человеку. Пратом 6 лет назад интересовались «Арсенал», «Барселона» и «Лилль», однако он отправился в «Сампдорию», когда понял, что пересидел в Бельгии. Хавбек доступен для трансфера за 18 миллионов евро.

Леандро Троссар

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«Брайтон» высоко обороняется, грамотно прессингует, не имеет проблем с доставкой мяча на рослых форвардов и систематически задействует фланги. При Грэме Поттере игра «чаек» перестроилась в лучшую сторону – «Брайтон» стал «младшим братом» «Манчестер Сити». Разница заключается лишь в качестве исполнителей. Троссар, которого аналитики Transfermarkt оценивают в 17 миллионов евро, набрал 10 очков по системе «гол+пас» в сезоне 2020/21 и продвинулся по лестнице игроков с лучшим дриблингом в АПЛ. Троссар в среднем наносил два удара по воротам в чемпионате Англии, выиграв попутно 0,1 верховых единоборств и став дважды игроком матча. В сентябре 2020 года «Брайтон» установил рекорд АПЛ по количеству ударов в штангу в ходе одной игры (5) – дважды в «лучшую подругу вратаря» пробивал Троссар. Леандро кормится за счёт дальних ударов – он подпитывается от них, получая жизненную энергию. Бельгиец с ростом 172 см – моторчик «Брайтона», а километраж Леандро поистине поражает – в одном матче он пробежал 17 км! Контракт Троссара с «Брайтоном» подходит к завершению через два года, и руководство желает сохранить его в рядах клуба.

Георгий АРТМЕЛАДЗЕ