Витсель высказался о возвращении на поле после травмы

Хавбек Аксель Витсель высказался о своем возвращении на поле после повреждения. Полузащитник появился на замену во вчерашнем поединке против команды Дании (2:1) в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы.

«Очень рад выйти на поле после пяти месяцев изнурительной работы. Благодарю всех, кто оказывал мне поддержку», - гласит сообщение футболиста в твиттер-аккаунте.

Сборная Бельгии набрала шесть очков и лидирует в своей группе. В заключительном туре подопечные Роберто Мартинеса встретятся с национальной командой Финляндии.

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