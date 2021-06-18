Витсель высказался о возвращении на поле после травмы

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18 Июня 2021, 08:35,
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Хавбек Аксель Витсель высказался о своем возвращении на поле после повреждения. Полузащитник появился на замену во вчерашнем поединке против команды Дании (2:1) в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы.
«Очень рад выйти на поле после пяти месяцев изнурительной работы. Благодарю всех, кто оказывал мне поддержку», - гласит сообщение футболиста в твиттер-аккаунте.
Сборная Бельгии набрала шесть очков и лидирует в своей группе. В заключительном туре подопечные Роберто Мартинеса встретятся с национальной командой Финляндии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Аксель Витсель