Валерий Баринов: «Локомотив» сражался, как мог

Известный актер, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался по поводу гостевого поражения москвичей в поединке шестого тура группового раунда Лиги Европы с «Марселем» (0:1).

По его мнению, команде Маркуса Гисдоля не хватило мастерства. Также специалист раскритиковал «Локомотив» за то, что команда за 90 минут не нанесла ни одного удара в створ ворот.

«Если не нанесено ни одного удара по воротам, то это говорит об уровне команды. Но ребят нельзя упрекнуть в самоотверженности. Они сражались, как могли, не робели. Но и «Марсель» не показал особой игры», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» на групповом этапе не одержал ни одной победы. Москвичи с двумя баллами заняли последнее место в группе Е.