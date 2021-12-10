Гисдоль ответил на вопрос о травме Камано

Наставник «Локомотива» Маркус Гисдоль подвел итоги поединка с «Марселем» (0:1) в 6-м туре Лиги Европы. У специалиста журналисты спросили о травме форварда Франсуа Камано. Гвинеец был заменен на 32-й минуте матча.

«К сожалению, в лазарет попал ещё и Камано. Пока неизвестно, что за травма. Не исключено, что перелом. Надеемся, не будет ничего серьезного. Количество повреждений в нашей команде — это что-то невероятное», — цитирует Гисдоля «Спорт-Экспресс».

Напомним, проиграв «Марселю» в гостях в решающем поединке Лиги Европы, «железнодорожники» довели свою серию без побед до семи матчей. Таким образом, «железнодорожники» завершили свои выступления на международной арене в текущем сезоне.

Более того, при наставнике Маркусе Гисдоле «Локомотив» допустил уже пятое поражение подряд.