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«Локомотив» назвал стартовый состав на матч с «Марселем»

09 Декабря 2021 • 21:45 Комментировать
Марсель
...
Локомотив Москва
1.35 5.70 9.00
Через 0 ч. 23 мин.

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль определился со списком футболистов, которые выйдут на поле со стартовых минут решающего матча в заключительном туре группового этапа Лиги Европы против «Марселя». Напомним, что россиянам необходимо побеждать, чтобы рассчитывать на евровесну.

Примечательно, что с капитанской повязкой команду выведет нападающий Фёдор Смолов. Также в основе снова появится 17-летний голкипер Даниил Худяков.

Полный стартовый состав «железнодорожников» выглядит следующим образом:

«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Едвай, Пабло, Ненахов, Петров, Бабкин, Марадишвили, Бека-Бека, Камано, Смолов

На сайте Liveresult.ru будет проходить текстовая онлайн-трансляция, с помощью которой можно проследить за развитием событий в поединке.

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Локомотив Москва Марсель
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09.12  23:00 Брага ... Црвена Звезда 2.03 3.5 3.8
09.12  23:00 Селтик ... Бетис 2.65 3.5 2.65
09.12  23:00 Марсель ... Локомотив Москва 1.49 4.6 6.6
09.12  23:00 Лудогорец ... Митьюлланд 4.5 3.7 1.83
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