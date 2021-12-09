«Локомотив» назвал стартовый состав на матч с «Марселем»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль определился со списком футболистов, которые выйдут на поле со стартовых минут решающего матча в заключительном туре группового этапа Лиги Европы против «Марселя». Напомним, что россиянам необходимо побеждать, чтобы рассчитывать на евровесну.

Примечательно, что с капитанской повязкой команду выведет нападающий Фёдор Смолов. Также в основе снова появится 17-летний голкипер Даниил Худяков.

Полный стартовый состав «железнодорожников» выглядит следующим образом:

«Локомотив»: Худяков, Рыбус, Едвай, Пабло, Ненахов, Петров, Бабкин, Марадишвили, Бека-Бека, Камано, Смолов

На сайте Liveresult.ru будет проходить текстовая онлайн-трансляция, с помощью которой можно проследить за развитием событий в поединке.