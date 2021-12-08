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Лига Европы

Прогноз на матч «Марсель» - «Локомотив» от Мостового

08 Декабря 2021 • 12:32 Комментировать
Марсель
...
Локомотив Москва
1.43 4.80 6.90
09.12 23:00

В четверг, 9 декабря, московский «Локомотив» встретится с французским «Марселем» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Прогнозом на это противостояние поделился футбольный эксперт Александр Мостовой.

«Марсель» в лучшей форме и на голову мощнее по игрокам. Сделаю ставку на уверенную победу французов – фора (-1.5)», - передает слова эксперта Vseprosport.ru.

Поединок состоится в Марселе, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Перед заключительным туром «железнодорожники» с двумя очками занимают последнее место в квартете Е, а французский клуб (4) располагается на третьей позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марсель Александр Мостовой
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