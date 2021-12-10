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Лига Европы

Оганесян: Молодые футболисты «Локомотива» получили в Лиге Европы большой опыт

10 Декабря 2021 • 11:43 Комментировать
Марсель
1:0
Локомотив Москва
окончен

Бывший тренер «Локомотива» Саркис Оганесян подвел итоги матча железнодорожников с «Марселем» в заключительном поединке группового раунда Лиги Европы.

«Локомотив» проиграл во Франции со счетом 0:1 и финишировал в группе Е на последней строчке.

«Главный плюс по итогам игры в том, что молодым ребятам — Петрову, Бабкину, тому же Худякову — удалось получить большой опыт. Такое нигде теоретически не узнаешь, только вот так, на практике, можно понять на будущее, к чему нужно стремиться. В еврокубках ты играешь с мастерами. Нужно только сделать правильные выводы из ошибок», — цитирует Оганесяна Sport24.

При наставнике Маркусе Гисдоле «Локомотив» допустил уже пятое поражение кряду. В этих играх москвичи забили лишь два гола, пропустив при этом десять мячей.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марсель Саркис Оганесян
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