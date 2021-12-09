​«Локомотив» ещё может выйти в евровесну: что нужно команде Гисдоля

«Локомотив» потерял шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы, но команда Маркуса Гисдоля ещё может выйти в евровесну. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как такое возможно, и что нужно команде Маркуса Гисдоля в последнем туре группового этапа.

Быть может, кто-то не знает, но формат Лиги Европы изменился. Этому поспособствовал запуск Лиги конференций – количество групп в Лиге Европы сократилось с 12 до 8, и подход к плей-офф изменился. Теперь нет стадии 1/16 финала как таковой. Есть 1/8 финала, куда попадают команды, которые заняли на групповом этапе первые места, а есть предваряющие эту стадию стыковые матчи. Там команды, которые заняли на групповом этапе вторые места, сражаются с командами, которые заняли третьи места в группах Лиги чемпионов.

Всё вышесказанное не имеет отношения к «Локомотиву», поскольку москвичи уже не займут в своей группе Лиги Европы ни первое место, ни второе. Зато «железнодорожники» могут финишировать третьими! Раньше это не давало ровным счётом ничего, но теперь третьи места групп Лиги Европы отправляются в Лигу конференций. Там они принимают участие в стыковых играх, предваряющих 1/8 финала, сражаясь с командами, которые в самой Лиге конференций на групповом этапе финишировали вторыми.

Надеюсь, никто не запутался. Если коротко, то «Локомотиву» для выхода в Лигу конференций нужно занять в своей группе Лиги Европы третье место. Давайте посмотрим на турнирную ситуацию.

М Куда выходит Команда И В Н П ЗМ ПМ РМ О 1 1/8 ЛЕ Галатасарай 5 3 2 0 7 3 +4 11 2 стыки ЛЕ Лацио 5 2 2 1 7 3 +4 8 3 стыки ЛК Марсель 5 0 4 1 5 7 -2 4 4 Локомотив 5 0 2 3 2 8 -6 2

«Марсель» - «Локомотив»

«Лацио» - «Галатасарай»

Как видим, ситуация для «Локомотива» предельно простая. Команда Маркуса Гисдоля пройдёт в Лигу конференций, если обыграет на выезде «Марсель». Откровенно говоря, шансов у москвичей не так много. В первом круге команды сыграли вничью 1:1, но даже в Москве французы выглядели определённо сильнее, но им не повезло. С тех пор «Локомотив» не прибавил, что наглядно демонстрируют последние неудачи. Плюс есть негативный фон из-за происходящего внутри клуба – Ральф Рангник убежал в «Манчестер Юнайтед», и ходят слухи, что по завершению первой части сезона могут быть и другие перестановки в руководстве.

Если переводить шансы «Локомотива» на выход в евровесну в проценты, то речь идёт примерно о 13-15%. Впрочем, в футболе всегда есть место для сенсаций. Остаётся пожелать команде Маркуса Гисдоля удачи в Марселе.