​«Локомотив» ещё может выйти в евровесну: что нужно команде Гисдоля

«Локомотив» потерял шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы, но команда Маркуса Гисдоля ещё может выйти в евровесну. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как такое возможно, и что нужно команде Маркуса Гисдоля в последнем туре группового этапа.
Быть может, кто-то не знает, но формат Лиги Европы изменился. Этому поспособствовал запуск Лиги конференций – количество групп в Лиге Европы сократилось с 12 до 8, и подход к плей-офф изменился. Теперь нет стадии 1/16 финала как таковой. Есть 1/8 финала, куда попадают команды, которые заняли на групповом этапе первые места, а есть предваряющие эту стадию стыковые матчи. Там команды, которые заняли на групповом этапе вторые места, сражаются с командами, которые заняли третьи места в группах Лиги чемпионов.
Всё вышесказанное не имеет отношения к «Локомотиву», поскольку москвичи уже не займут в своей группе Лиги Европы ни первое место, ни второе. Зато «железнодорожники» могут финишировать третьими! Раньше это не давало ровным счётом ничего, но теперь третьи места групп Лиги Европы отправляются в Лигу конференций. Там они принимают участие в стыковых играх, предваряющих 1/8 финала, сражаясь с командами, которые в самой Лиге конференций на групповом этапе финишировали вторыми.
Надеюсь, никто не запутался. Если коротко, то «Локомотиву» для выхода в Лигу конференций нужно занять в своей группе Лиги Европы третье место. Давайте посмотрим на турнирную ситуацию.
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|1
|1/8 ЛЕ
|Галатасарай
|5
|3
|2
|0
|7
|3
|+4
|11
|2
|стыки ЛЕ
|Лацио
|5
|2
|2
|1
|7
|3
|+4
|8
|3
|стыки ЛК
|Марсель
|5
|0
|4
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Локомотив
|5
|0
|2
|3
|2
|8
|-6
|2
Как видим, ситуация для «Локомотива» предельно простая. Команда Маркуса Гисдоля пройдёт в Лигу конференций, если обыграет на выезде «Марсель». Откровенно говоря, шансов у москвичей не так много. В первом круге команды сыграли вничью 1:1, но даже в Москве французы выглядели определённо сильнее, но им не повезло. С тех пор «Локомотив» не прибавил, что наглядно демонстрируют последние неудачи. Плюс есть негативный фон из-за происходящего внутри клуба – Ральф Рангник убежал в «Манчестер Юнайтед», и ходят слухи, что по завершению первой части сезона могут быть и другие перестановки в руководстве.
Если переводить шансы «Локомотива» на выход в евровесну в проценты, то речь идёт примерно о 13-15%. Впрочем, в футболе всегда есть место для сенсаций. Остаётся пожелать команде Маркуса Гисдоля удачи в Марселе.