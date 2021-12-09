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Лига Европы

​«Локомотив» ещё может выйти в евровесну: что нужно команде Гисдоля

09 Декабря 2021 • 06:06 Комментировать
Марсель
...
Локомотив Москва
1.45 5.00 7.35
Через 16 ч. 33 мин.

«Локомотив» потерял шансы на продолжение борьбы в Лиге Европы, но команда Маркуса Гисдоля ещё может выйти в евровесну. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как такое возможно, и что нужно команде Маркуса Гисдоля в последнем туре группового этапа.

Быть может, кто-то не знает, но формат Лиги Европы изменился. Этому поспособствовал запуск Лиги конференций – количество групп в Лиге Европы сократилось с 12 до 8, и подход к плей-офф изменился. Теперь нет стадии 1/16 финала как таковой. Есть 1/8 финала, куда попадают команды, которые заняли на групповом этапе первые места, а есть предваряющие эту стадию стыковые матчи. Там команды, которые заняли на групповом этапе вторые места, сражаются с командами, которые заняли третьи места в группах Лиги чемпионов.

Всё вышесказанное не имеет отношения к «Локомотиву», поскольку москвичи уже не займут в своей группе Лиги Европы ни первое место, ни второе. Зато «железнодорожники» могут финишировать третьими! Раньше это не давало ровным счётом ничего, но теперь третьи места групп Лиги Европы отправляются в Лигу конференций. Там они принимают участие в стыковых играх, предваряющих 1/8 финала, сражаясь с командами, которые в самой Лиге конференций на групповом этапе финишировали вторыми.

Надеюсь, никто не запутался. Если коротко, то «Локомотиву» для выхода в Лигу конференций нужно занять в своей группе Лиги Европы третье место. Давайте посмотрим на турнирную ситуацию.  

М
Куда выходит
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1 1/8 ЛЕ Галатасарай 5 3 2 0 7 3 +4 11
2 стыки ЛЕ Лацио 5 2 2 1 7 3 +4 8
3 стыки ЛК Марсель 5 0 4 1 5 7 -2 4
4   Локомотив 5 0 2 3 2 8 -6 2

«Марсель» - «Локомотив»

«Лацио» - «Галатасарай»

Как видим, ситуация для «Локомотива» предельно простая. Команда Маркуса Гисдоля пройдёт в Лигу конференций, если обыграет на выезде «Марсель». Откровенно говоря, шансов у москвичей не так много. В первом круге команды сыграли вничью 1:1, но даже в Москве французы выглядели определённо сильнее, но им не повезло. С тех пор «Локомотив» не прибавил, что наглядно демонстрируют последние неудачи. Плюс есть негативный фон из-за происходящего внутри клуба – Ральф Рангник убежал в «Манчестер Юнайтед», и ходят слухи, что по завершению первой части сезона могут быть и другие перестановки в руководстве.

Если переводить шансы «Локомотива» на выход в евровесну в проценты, то речь идёт примерно о 13-15%. Впрочем, в футболе всегда есть место для сенсаций. Остаётся пожелать команде Маркуса Гисдоля удачи в Марселе.

Сможет ли Локомотив обыграть Марсель?
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Локомотив Москва Марсель Маркус Гисдоль
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09.12  20:45 Лион ... Глазго Рейнджерс 1.66 4.2 5
09.12  20:45 Легия ... Спартак Москва 2.85 3.6 2.42
09.12  20:45 Фенербахче ... Айнтрахт Фр 2.75 3.55 2.55
09.12  20:45 Спарта Прага ... Брондбю 1.52 4.2 6.8
09.12  20:45 Штурм ... Монако 6.2 4.1 1.57
09.12  20:45 Антверпен ... Олимпиакос 3.25 3.55 2.21
09.12  20:45 Реал Сосьедад ... ПСВ 1.83 3.7 4.5
09.12  20:45 Наполи ... Лестер 2.19 3.55 3.3
09.12  23:00 Ференцварош ... Байер Л 4.5 3.9 1.78
09.12  23:00 Генк ... Рапид Вена 1.75 3.75 5
09.12  23:00 Брага ... Црвена Звезда 2.03 3.5 3.8
09.12  23:00 Селтик ... Бетис 2.65 3.5 2.65
09.12  23:00 Марсель ... Локомотив Москва 1.49 4.6 6.6
09.12  23:00 Лудогорец ... Митьюлланд 4.5 3.7 1.83
09.12  23:00 Лацио ... Галатасарай 1.64 4.2 5.2
09.12  23:00 Вест Хэм ... Динамо Загреб 1.65 4.1 5.2
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