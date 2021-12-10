Пирес: Не лучший матч для «Марселя»

Бывший футболист «Марселя» Робер Пирес отреагировал на игру бывшего клуба в поединке шестого тура группового раунда Лиги Европы против «Локомотива» (1:0).

Французский клуб занял в квартете третье место и пробился в 1/16 финала Лиги конференций.

«Не лучший матч для «Марселя». Однако было важно продолжить выступление в Европе и особенно хорошо завершить год здесь, дома. Непросто, но мы забрали победу, даже если она не была блестящей», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиреса.

Напомним, москвичи ни рану не победили на групповом этапе Лиги Европы, набрав лишь два очка.