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Лига Европы

Пирес: Не лучший матч для «Марселя»

10 Декабря 2021 • 08:47 Комментировать
Марсель
1:0
Локомотив Москва
окончен

Бывший футболист «Марселя» Робер Пирес отреагировал на игру бывшего клуба в поединке шестого тура группового раунда Лиги Европы против «Локомотива» (1:0).

Французский клуб занял в квартете третье место и пробился в 1/16 финала Лиги конференций.

«Не лучший матч для «Марселя». Однако было важно продолжить выступление в Европе и особенно хорошо завершить год здесь, дома. Непросто, но мы забрали победу, даже если она не была блестящей», — цитирует пресс-служба УЕФА Пиреса.

Напомним, москвичи ни рану не победили на групповом этапе Лиги Европы, набрав лишь два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марсель Робер Пирес
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