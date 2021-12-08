«Для «Локомотива» это финал»: Гисдоль прокомментировал предстоящий матч с «Марселем»

Несмотря на провальные результаты «Локомотива» в текущем розыгрыше Лиги Европы, московский клуб до сих пор не потерял шансов на евровесну. Если «железнодорожникам» удастся обыграть «Марсель» в заключительном туре, то они отправятся в плей-офф третьего по престижности турнира Старого Света.

Главный тренер команды Маркус Гисдоль верит, что его подопечные смогут выполнить поставленную перед ними задачу.

«Завтра для «Локомотива» будет финал. Нам трудно приходится в последних матчах из-за кадровых проблем. Надо полностью выложиться в оставшихся двух поединках 2021 года», - сказал немецкий специалист на пресс-конференции.