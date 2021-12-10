«Локомотив» не побеждает уже семь матчей, у команды Гисдоля пять поражений кряду

«Локомотив» продолжает свое стремительное падение. После ухода с должности главного тренера Марко Николича результаты команды значительно ухудшились, а сложившаяся ситуация с Ральфом Рангником и вовсе «подбила» команду.

Уступив «Марселю» на выезде в решающем матче Лиги Европы, «железнодорожники» довели свою серию без побед до семи поединков. Таким образом, «железнодорожники» завершили свои выступления на международной арене в текущем сезоне.

Более того, при наставнике Маркусе Гисдоле «Локомотив» допустил уже пятое поражение кряду. В этих играх москвичи забили лишь два гола, пропустив при этом десять мячей. В последний раз столичный клуб побеждал еще в конце октября – тогда удалось переиграть «Нижний Новгород» в РПЛ.