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Лига Европы

​Сёмин сделал скандальную публикацию в «Инстаграме»

10 Декабря 2021 • 18:35 Комментировать (1)
Марсель
1:0
Локомотив Москва
окончен

«Локомотив» не смог пробиться в евровесну, проиграв в четверг вечером «Марселю» на поле соперника со счётом 0:1.

В пятницу достаточно скандальную публикацию в «Инстаграме» сделал бывший тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин.

«Уважаемые Николичи, Гисдоли, вы пришли в команду чемпионов и за 3 года не принесли ни одной победы в рейтинг российской Премьер-лиги!» - написал Сёмин в подписи к своей фотографии.

Напомним, что Юрий Сёмин покинул тренерское кресло в «Локомотиве» в последний день весны 2020 года в связи с окончанием контракта. На следующий день команду принял Марко Николич. Серб был уволен в октябре после полутора лет работы, а новым тренером «железнодорожников» стал Маркус Гисдоль.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин Маркус Гисдоль Марко Николич
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Комментарии (1)
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ARTUR
10 Декабря 2021 в 18:45
Тихо шифером шурша...
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