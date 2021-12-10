​Сёмин сделал скандальную публикацию в «Инстаграме»

«Локомотив» не смог пробиться в евровесну, проиграв в четверг вечером «Марселю» на поле соперника со счётом 0:1.

В пятницу достаточно скандальную публикацию в «Инстаграме» сделал бывший тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин.

«Уважаемые Николичи, Гисдоли, вы пришли в команду чемпионов и за 3 года не принесли ни одной победы в рейтинг российской Премьер-лиги!» - написал Сёмин в подписи к своей фотографии.

Напомним, что Юрий Сёмин покинул тренерское кресло в «Локомотиве» в последний день весны 2020 года в связи с окончанием контракта. На следующий день команду принял Марко Николич. Серб был уволен в октябре после полутора лет работы, а новым тренером «железнодорожников» стал Маркус Гисдоль.