Гисдоль: «У нас молодая команда, она играла против опытных соперников из «Марселя»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль подвёл итоги матча с «Марселем» (0:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- На что сегодня рассчитывал «Локомотив» в этом матче - сознательно отдать мяч сопернику и надеяться на игру вторым номером?

- Нет, такого плана не было. «Марсель» сегодня очень хорошо сыграл в первом тайме. Нам надо было компактно играть в обороне, ждать момента для контратак, в первом тайме они у нас были, несколько раз неплохо убежали, но забить не смогли. Соперник забил нам со стандарта, с углового. Во втором тайме мы сыграли сегодня лучше, но, к сожалению, забить не смогли.

- Скажите, что именно сказали в раздевалке? Был уже счет 1:0 после первого тайма. На что обращали внимание, какие компоненты игры пытались улучшить, чтобы поменять результат?

- Во втором тайме сделали изменение такого плана, что стали играть в одного нападающего, им стал Петров. Смолова оттянули немного назад, и это позволило нам острее действовать в атаке.

- В первом тайме травму получил Камано. Как это повлияло на ваши планы в матче? Что с ним вообще?

- Каждая потеря для нас очень болезненна, особенно ключевых игроков. Сегодня, к сожалению, это произошло с Камано. После игры я сказал ребятам, чтобы они не вешали головы. У нас молодая команда, она играла против опытных соперников из «Марселя». По поводу Франсуа, уточняем, ждем информацию, какая-то проблема у него с локтем. Что именно - будет известно чуть позже.