«Локомотив» четвёртый сезон подряд занимает последнее место в группе еврокубков

Московский «Локомотив» бесславно завершил свою очередную еврокубковую кампанию. В заключительном туре группового этапа Лиги Европы подопечные Маркуса Гисдоля проиграли «Марселю» со счетом 0:1. Российская команда финишировала на последнем месте в своем квартете.

Примечательно, что «железнодорожники» уже в четвертом сезоне подряд занимают последнее место на групповой стадии еврокубка.

В последний раз «Локо» играл в плей-офф еврокубка в сезоне-2017/2018. Тогда коллектив дошел до 1/8 финала Лиги Европы.

Добавим, что москвичи не выигрывают в Европе уже на протяжении 17 матчей кряду.