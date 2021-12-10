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Лига Европы

«Локомотив» четвёртый сезон подряд занимает последнее место в группе еврокубков

10 Декабря 2021 • 08:51 Комментировать
Марсель
1:0
Локомотив Москва
окончен

Московский «Локомотив» бесславно завершил свою очередную еврокубковую кампанию. В заключительном туре группового этапа Лиги Европы подопечные Маркуса Гисдоля проиграли «Марселю» со счетом 0:1. Российская команда финишировала на последнем месте в своем квартете.

Примечательно, что «железнодорожники» уже в четвертом сезоне подряд занимают последнее место на групповой стадии еврокубка.

В последний раз «Локо» играл в плей-офф еврокубка в сезоне-2017/2018. Тогда коллектив дошел до 1/8 финала Лиги Европы.

Добавим, что москвичи не выигрывают в Европе уже на протяжении 17 матчей кряду.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва
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