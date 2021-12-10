​Стало известно, сколько «Локомотив» заработал за выступление в Лиге Европы

Стала известна сумма, которую заработал «Локомотив» по итогам выступления в Лиге Европы в сезоне-2021/22.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», столичный клуб получил 3,63 миллиона евро за участие в групповой стадии турнира, а также 420 тысяч евро за две ничьих. Кроме того, команде заплатят 2,376 миллиона евро из общего призового фонда, деньги из которого распределяются согласно положению команд в таблице коэффициентов за последние 10 лет, в которой москвичи занимают 15-е место. Таким образом, общая сумма составляет 6,426 миллиона евро.

Ранее «Локомотив» в 6-м туре группового раунда в гостях потерпел поражение от «Марселя» (0:1). Автором единственного гола стал Аркадиуш Милик. Московский клуб с двумя очками занял последнее место в группе и покинул еврокубки.

При Маркусе Гисдоле «Локомотив» потерпел уже пятое поражение кряду.