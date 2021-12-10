Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

​Стало известно, сколько «Локомотив» заработал за выступление в Лиге Европы

10 Декабря 2021 • 13:58 Комментировать (2)
Марсель
1:0
Локомотив Москва
окончен

Стала известна сумма, которую заработал «Локомотив» по итогам выступления в Лиге Европы в сезоне-2021/22.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», столичный клуб получил 3,63 миллиона евро за участие в групповой стадии турнира, а также 420 тысяч евро за две ничьих. Кроме того, команде заплатят 2,376 миллиона евро из общего призового фонда, деньги из которого распределяются согласно положению команд в таблице коэффициентов за последние 10 лет, в которой москвичи занимают 15-е место. Таким образом, общая сумма составляет 6,426 миллиона евро.

Ранее «Локомотив» в 6-м туре группового раунда в гостях потерпел поражение от «Марселя» (0:1). Автором единственного гола стал Аркадиуш Милик. Московский клуб с двумя очками занял последнее место в группе и покинул еврокубки.

При Маркусе Гисдоле «Локомотив» потерпел уже пятое поражение кряду.

 


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лига Европы
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Ne gustа
10 Декабря 2021 в 15:46
10 лямов за вот это шо они так в группе играли?
Эйненей,по цыгански это-бабло на халяву
maksminsk
10 Декабря 2021 в 14:29
При Гисдолю все накрылася. ..здою
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Декабря
14:23 · Лига Европы
​Джикия: «Пенальти назначили за фол нашего авантюриста Жиго, пусть переведут ему»
14:17 · Лига Европы
​Селихов: «Это был матч всей моей жизни» 1
13:58 · Лига Европы
​Стало известно, сколько «Локомотив» заработал за выступление в Лиге Европы 2
13:43 · Лига Европы
Лоза - о «Спартаке»: Такое везение бывает раз в жизни 3
13:19 · Лига Европы
«Спартак» впервые за 25 лет выиграл группу в еврокубках
13:17 · Лига Европы
Гаврилов: «Спартаку» в матче с «Легией» сильно повезло 1
12:59 · Лига Европы
Сенников: У «Локомотива» глобальные проблемы с составом никуда не делись
12:51 · Лига Европы
Бакаев: «Историческая победа «Спартака»
12:26 · Лига Европы
Смородская: «В игре «Спартака» никакой тренерской руки, заслуг Витории не вижу» 8
11:59 · Лига Европы
Джикия ответил на вопрос о возможной отставке Витории
11:52 · Лига Европы
Селихов одним словом прокомментировал выход «Спартака» в плей-офф Лиги Европы
11:43 · Лига Европы
Оганесян: Молодые футболисты «Локомотива» получили в Лиге Европы большой опыт
11:37 · Лига Европы
Линекер: С детства мечтал, чтобы «Лестер» выиграл Лигу конференций
11:35 · Лига Европы
Титов: «Витория выжимает максимум из этого «Спартака»
11:24 · Лига Европы
Геркус: «Витория сделал красиво и уходит с высоко поднятой головой» 1
Все новости
Рекомендуем