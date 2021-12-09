Пименов: «Локомотиву» нужно выложиться по максимуму в матче с «Марселем»

В четверг, 9 декабря, московский «Локомотив» проведет последний поединок в текущем розыгрыше Лиги Европы. «Железнодорожники» на выезде встретятся с французским «Марселем». Своим мнением по этому матчу поделился бывший игрок москвичей Руслан Пименов.

«Локомотиву» нужно выложиться по максимуму. Побеждаешь - обеспечиваешь себе евровесну в Лиге конференций», - передает слова Пименова Sport24.

Игра пройдет в Марселе на стадионе «Велодром», начало – 23:00 мск. Текстовый онлайн-репортаж матча проведет Liveresult.ru.

Перед заключительным туром «Локо» с двумя очками занимает последнее место в квартете Е, а «Марсель» (4) идет на третьей строчке.