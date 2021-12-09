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Пименов: «Локомотиву» нужно выложиться по максимуму в матче с «Марселем»

09 Декабря 2021 • 13:47 Комментировать (3)
Марсель
...
Локомотив Москва
1.35 5.70 9.00
Через 7 ч. 36 мин.

В четверг, 9 декабря, московский «Локомотив» проведет последний поединок в текущем розыгрыше Лиги Европы. «Железнодорожники» на выезде встретятся с французским «Марселем». Своим мнением по этому матчу поделился бывший игрок москвичей Руслан Пименов.

«Локомотиву» нужно выложиться по максимуму. Побеждаешь - обеспечиваешь себе евровесну в Лиге конференций», - передает слова Пименова Sport24.

Игра пройдет в Марселе на стадионе «Велодром», начало – 23:00 мск. Текстовый онлайн-репортаж матча проведет Liveresult.ru.

Перед заключительным туром «Локо» с двумя очками занимает последнее место в квартете Е, а «Марсель» (4) идет на третьей строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Марсель Руслан Пименов
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
sockolowa1961
09 Декабря 2021 в 14:44
Конечно можно-но кому это нужно в локо.
ингерман
09 Декабря 2021 в 14:23
ай.. какой будец ытох ентава мача знаюц усе.. вопрос тока один придец ли апосля нево гиздолю - ..здоль.. )))
jUMPER
09 Декабря 2021 в 15:10
ай...бро..энтат залётный шкворень ни када ни паставит лакаматиф на рельсы...))) он можыт токма загнать иво в дэпо на вечноя хранения или на зпасный путю...)))
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09.12  23:00 Марсель ... Локомотив Москва 1.49 4.6 6.6
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