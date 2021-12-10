Сенников: У «Локомотива» глобальные проблемы с составом никуда не делись

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на поражение железнодорожников от «Марселя» (0:1) в заключительном поединке группового этапа Лиги Европы.

По его мнению, москвичи проиграли из-за проблем с составом. Также сказалось отсутствие необходимого опыта.

«Глобальные проблемы с составом никуда не делись: это и многочисленные травмы, и перебор карточек у Баринова…

Чего же не хватило для того, чтобы забить самим? Наверное, учитывая проблемы с составом, не хватило опыта, который, собственно, в таких матчах и приобретается», — заявил Сенников в интервью Sport24.

В поединке с «Марселем» автором единственного гола стал Аркадиуш Милик. «Локомотив» с двумя очками занял последнее место в группе и покинул еврокубки.

При Маркусе Гисдоле «Локомотив» потерпел уже пятое поражение подряд.