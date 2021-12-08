Баринов: «Из «Локомотива» делают немецкую свиноферму, полкоманды инвалиды»

Народный артист России Валерий Баринов, который является болельщиком столичного «Локомотива», высказался о грядущем поединке своей любимой команды против французского «Марселя».

В интервью «Спорт-экспрессу» актер заявил, что это будет последняя игра «железнодорожников» в нынешнем сезоне еврокубков. По его мнению, с нынешним составом и тренерским штабом команде ничего не светит в Европе.

«Локо» теперь еще не скоро будет играть в Европе. Люди гробят клуб, делают из него немецкую свиноферму. Полкоманды инвалиды», - поведал Баринов в интервью.

Матч «Марсель» - «Локомотив» пройдет 9 декабря, начало – 23:00 мск.