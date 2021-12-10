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Бесславное прощание с Европой: кто был худшим игроком «Локомотива» в матче против «Марселя»

10 Декабря 2021 • 01:18 Комментировать
Марсель
1:0
Локомотив Москва
окончен

Оценки футболистам Маркуса Гисдоля

Отмучился «Локомотив». Пятое поражение подряд и закономерное прощание с еврокубками. В своей группе «железнодорожники» остались без побед, за 6 матчей забили всего 2 гола. Но Гисдолю сейчас не об этом нужно думать, сосредоточение на РПЛ выглядит даже закономерным шагом. За зиму немец должен построить боеспособную команду для борьбы за медали РПЛ.

Статистика матча: владение мячом – 70:30, удары по воротам – 14:5, в створ – 5:0, угловые - 13:2. Кто же был худшим игроком «Локомотива» непосредственно в Марселе? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Маркуса Гисдоля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЛОКОМОТИВ» МОСКВА

ДАНИИЛ ХУДЯКОВ – 6,5. Ошибка Худякова привела к единственному забитому мячу, но поругать молодого голкипера за матч в Марселе нельзя. Спасал в сложных ситуациях (два удара Жерсона и попытка Диенга), накопив целых 4 сейва.

МАЦЕЙ РЫБУС – 6,5. Левый фланг обороны «Локо» тоже не проигран. Рыбус отлично оборонялся, выиграв 10 единоборств из 13, совершив 2 отбора и 4 раза сыграв на вынос. Мацей редко подключался из-за давления «Марселя», но в редком забеге сумел удалить Ронжье.

ТИН ЕДВАЙ – 6,0. Ударно работал и Едвай, главной ошибкой которого стала свобода Милика на угловом. В остальных ситуациях Тин пахал как следует. Два заблокированных удара, семь выносов, три перехвата. «Марсель» столько атаковал, что Едваю не хватило времени переводить дух.

ПАБЛО – 6,5. И второй центральный защитник «Локо» с приемлемой оценкой. Пабло отлично перекрывал Милика, ждавшего мяч. Целых пять перехватов накопил бразильский защитник, сблокировал два удара. Не паниковал под прессингом французов, простенько играя на вынос.

МАКСИМ НЕНАХОВ – 5,0. С подключениями Луана Переса Ненахову пришлось сложновато. Максима четыре раза прошли на дриблинге, при двух отборах – статистика не очень. Сам Ненахов, конечно, вперёд не ходил вообще.

СЕРГЕЙ БАБКИН – 4,5. Старался молодой Бабкин, но пока рано ему феерить в Марселе. Его тоже легко обыгрывали на фланге (4 раза), двигали в единоборствах (6 раз из 8), а в атаке Сергея не заметили. Как и весь «Локомотив».

МАКСИМ ПЕТРОВ – 4,5. По лекалам Бабкина сыграл и Петров. Так и не удалось понять его позицию. Максим чаще появлялся в атаке, но 8 точных передач говорят сами за себя. Опять же в единоборствах молодёжь «Локо» двигали слишком легко – 7 раз из 9.

КОНСТАНТИН МАРАДИШВИЛИ – 4,0. Очень слабо сыграл Марадишвили, проваливший опорную зону. Константин постоянно терял Жерсона – бразилец дважды выходил на ударную позицию, заработал жёлтую карточку для Марадишвили. Гисдоль заменил опорника, не дав сыграть даже час времени.

АЛЕКСИС БЕКА – 5,0. Француз работал конкретнее всех полузащитников «Локо», но лидером команды в этом матче не стал. Передач и выигранных единоборств больше, чем у молодняка, но атаку ни разу не разогнал, отобрал мяч у соперника всего один раз.

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ФЁДОР СМОЛОВ – 4,0. Отрицательно удивил Смолов, совсем слабо сыгравший в Марселе. Сделал всего 13 точных передач, ни разу не обострил. Один раз неудачно пошёл в дриблинг, а однажды даже прервал неплохой проход Петрова. Также в пассиве Смолова необязательная жёлтая карточка и 14 потерь мяча.

ФРАНСУА КАМАНО – б/о. Травма страшно выглядела по телекартинке. Желаем здоровья гвинейцу.

ДМИТРИЙ РЫБЧИНСКИЙ – б/о.

НАИР ТИКНИЗЯН – б/о.

ВИТАЛИЙ ЛИСАКОВИЧ – б/о.

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