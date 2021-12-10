Худяков: «Старались, бегали, отдавали все силы, видно этого не хватило для победы»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков подвёл итоги матча с «Марселем» (0:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Почему «Локомотиву» сегодня не удалось добиться положительного результата?

- Все ребята старались, бегали, отдавали все силы, видно этого не хватило для победы. Будем стараться, надо больше работать, и придем к победам.

- Как вы лично настраивались на сегодняшнюю встречу, как вы готовились к этому сопернику? Какие сложности вам доставил «Марсель», какие особенности команды?

- Команда очень хорошая, хорошо контролирует мяч. Очень тяжело было взять инициативу себе и держать мяч под контролем. Команда хорошо прессинговала и хорошо отбирала мяч.

- Самый опасный игрок из состава «Марселя»? Вы наверняка разбирали лидеров этой команды. Кто для вас таким являлся перед началом матча?

- Пайе, наверное, и Гендузи.

- Найдем позитивные моменты? Вам самому понравилось?

- Конечно, но хотелось бы выигрывать, чтобы было больше положительных эмоций.