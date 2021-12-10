Бека-Бека: «Локомотив» покидает Лигу Европы с высоко поднятыми головами

Хавбек «Локомотива» Алексис Бека-Бека отреагировал на поражение команды в поединке Лиги Европы с «Марселем» (0:1).

«Мы разочарованы тем, что уступили. Считаю, что мы неплохо проявили себя на поле, особенно во второй половине поединка. В первом тайме было сложнее. Мы боролись и покидаем турнир с высоко поднятыми головами», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Автором единственного гола стал Аркадиуш Милик. «Локомотив» с двумя очками занял последнее место в группе и вылетел из еврокубков.

Стоит отметить, что при главном тренере Маркусе Гисдоле «Локомотив» потерпел уже пятое поражение кряду.