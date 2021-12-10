Камано покинул поле на носилках в матче с «Марселем»

Не самым лучшим образом складывается для «Локомотива» решающий поединок на групповом этапе Лиги Европы против «Марселя» - по состоянию на 60-ю минуту «железнодорожники» минимально уступают в счете, а еще в первом тайме команда осталась без одного из своих лучших бомбардиров.

На 30-й минуте встречи форвард Франсуа Камано неудачно приземлился на газон, вывернув себе руку в локте. Повреждение оказалось настолько серьезным, что он тут же попросил замену. В конечном итоге легионер российского клуба покинул поле на носилках, а вместо него в игру вошел Дмитрий Рыбчинский.

Проследить за тем, удастся ли «Локомотиву» исправить ситуацию, можно на сайте Liveresult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция противостояния.