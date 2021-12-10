«Локомотив» без ударов в створ проиграл в Марселе и попрощался с еврокубками

В рамках группового этапа Лиги Европы московский «Локомотив» гостил в Марселе.

Ральф Рангник уехал в Манчестер и был таков. А без него, проект выстраиваемый в «Локомотиве», который и так не вызывал доверия, буквально рухнул. Четыре поражения подряд потерпели «железнодорожники» и 0:3 с «Лацио» ещё культурно смотрится в этом списке. Сразу после отъезда Рангника чуть не разгромил москвичей тульский «Арсенал» (3:1), а затем случилось безголевое поражение от худшей команды РПЛ – «Урала».

С такими ужасными результатами «Локомотив» прибыл в «Марсель», где имел совсем призрачную турнирную мотивацию. Только гостевая победа над игроками Хорхе Сампаоли позволяла москвичам квалифицироваться в плей-офф новомодной Лиги конференций. Во что, конечно, верилось с трудом. Маркус Гисдоль доверился молодёжи – Худякову, Бабкину, Петрову. И только в атаке работал опыт – Смолов и Камано.

«Марсель» конечно же начал активнее, и уже на восьмой минуте случился опасный момент. Милик в акробатическом приёме пробить не сумел, зато отскок взял Жерсон и завершал метров с семи, но допустил ужасный промах. Хозяева продолжали давить, владели колоссальным преимуществом по владению мячом (81 на 19 за первые полчаса), но опасных моментов не создавали, ударов в створ не наносили.

«Локомотив» редко отмечался забегами к чужим воротам, а в одном из первых таких случилось неприятное. Франсуа Камано подвернул ногу и был заменён на Дмитрия Рыбчинского. А через три минуты случился гол. Аркадиуш Милик опередил Худякова, не лучшим образом рванувшего на выход, и замкнул подачу Ундера от углового флага – 1:0. Не помогли голкиперу и защитники, Милик пробил совершенно без помех.

«Марсель» не спешил добивать соперника. Всё также много атаковал хозяева, изредка тревожа Худякова опасными ударами. Опять на острие оказался Жерсон, из центра штрафной площади замыкавший подачу партнёра и пробивший точно в руки голкиперу «Локо». Москвичи мяч трогали почаще, чем в первом тайме, но до ворот Манданда так и не добирались. В не самом быстром темпе матч докатился до финального свистка, никто более не сумел изменить счёт на табло. Хотя Ронжье сделал концовку чуть веселее, заработав на Рыбусе вторую жёлтую карточку и покинув поле на 10 минут раньше.

Но «Локомотив» в Марселе не пробил даже в створ ворот, проиграл и завершил еврокубковую кампанию на последнем месте в своей группе Лиги Европы.