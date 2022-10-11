Данило: «Объяснить происходящее трудно»

«Час от часу не легче» - похоже, что слова бывшего футболиста клуба Марко Тарделли о том, что у наставника «Ювентуса» нет будущего в клубе, вполне точны. Команда Массимилиано Аллегри продолжает терпеть неудачи - она проиграла в Израиле местному «Маккаби» в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов. Неудачу клуба прокомментировал бразильский защитник Данило:

- Трудно подобрать объяснения в настоящий момент. Нет слов для людей, для болельщиков, хотя они нужны. Мы должны больше стараться, быть командой в большей степени, нам не хватает сплоченности, - цитирует Данило La Gazzetta Dello Sport.