Сон и Фирмино – в четвёрке кандидатов на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионов

УЕФА определил четвёрку номинантов на приз главной звезде четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В список попали нападающие «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Роберто Фирмино и Сон Хынмин, а также форвард «Маккаби» Омер Ацили и голкипер «Брюгге» Симон Миньоле.

Фирмино отметился двумя голами и результативной передачей в гостевом матче против «Рейнджерс», который завершился триумфом «Ливерпуля» – 7:1. Сон дважды поразил ворота «Айнтрахта», принеся «шпорам» победу 3:2. Омер Ацили стал героем завершившегося сенсацией поединка с «Ювентусом» (2:0), записав на свой счёт оба мяча, а Симон Миньоле сдержал «Атлетико» (0:0) в Мадриде и вывел «Брюгге» в плей-офф, отразив девять ударов.