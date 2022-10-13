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Лига чемпионов

Сон и Фирмино – в четвёрке кандидатов на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионов

13 Октября 2022 • 02:25 Комментировать
Маккаби Хайфа
2:0
Ювентус
окончен

УЕФА определил четвёрку номинантов на приз главной звезде четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

В список попали нападающие «Ливерпуля» и «Тоттенхэма» Роберто Фирмино и Сон Хынмин, а также форвард «Маккаби» Омер Ацили и голкипер «Брюгге» Симон Миньоле.

Фирмино отметился двумя голами и результативной передачей в гостевом матче против «Рейнджерс», который завершился триумфом «Ливерпуля» – 7:1. Сон дважды поразил ворота «Айнтрахта», принеся «шпорам» победу 3:2. Омер Ацили стал героем завершившегося сенсацией поединка с «Ювентусом» (2:0), записав на свой счёт оба мяча, а Симон Миньоле сдержал «Атлетико» (0:0) в Мадриде и вывел «Брюгге» в плей-офф, отразив девять ударов.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Тоттенхэм Ливерпуль Лига Чемпионов Маккаби Хайфа Роберто Фирмино Симон Миньоле Сон Хынмин Омер Ацили
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