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Лига чемпионов

Кьеллини порадовал «Наполи», но огорчили «Милан» с «Ювентусом»

14 Октября 2022 • 04:59 Комментировать
Маккаби Хайфа
2:0
Ювентус
окончен

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал события четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, выразив сожаление по поводу поражений «Милана» и «Ювентуса», которые проиграли с одинаковым счетом 0:2. С другой стороны, его очень радует «Наполи».

- Прекрасный матч для «Наполи», они дарят зрелищную игру, и «Интер» тоже добился большого результата. А вот «Ювентус» и «Милан» провели очень плохие матчи, особенно «Ювентус», очень, очень плохо, на игру «Милана» повлияли обстоятельства, но, в целом, тоже плохо, - цитирует слова Кьеллини pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Джорджо Кьеллини
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