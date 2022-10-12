Капелло рассказал, почему «Ювентус» проиграл «Маккаби»

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло высказался относительно поражения туринского «Ювентуса» от «Маккаби» (0:2) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Я наблюдал за игрой деморализованного «Ювентуса». В самом начале матча у соперника уже было несколько моментов. Атака «старой синьоры» была полностью нейтрализована. Туринцы не выглядели как команда в этой встрече», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба УЕФА.

По итогам четырех туров групповой стадии «Ювентус» набрал всего три балла и располагается на третьем месте в квартете. От идущей второй «Бенфики» итальянский гранд отстает на пять очков.