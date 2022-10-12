Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Капелло рассказал, почему «Ювентус» проиграл «Маккаби»

12 Октября 2022 • 08:43 Комментировать
Маккаби Хайфа
2:0
Ювентус
окончен

Экс-тренер сборной России Фабио Капелло высказался относительно поражения туринского «Ювентуса» от «Маккаби» (0:2) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Я наблюдал за игрой деморализованного «Ювентуса». В самом начале матча у соперника уже было несколько моментов. Атака «старой синьоры» была полностью нейтрализована. Туринцы не выглядели как команда в этой встрече», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба УЕФА.

По итогам четырех туров групповой стадии «Ювентус» набрал всего три балла и располагается на третьем месте в квартете. От идущей второй «Бенфики» итальянский гранд отстает на пять очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Ювентус Маккаби Хайфа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.10.22 в 19:45
Атлетико М Атлетико М
Брюгге Брюгге
1.60 3.80 6.60
Видео
12.10.22 в 19:45
Наполи Наполи
Аякс Аякс
1.92 4.40 3.45
Видео
12.10.22 в 22:00
Байер Л Байер Л
Порту Порту
2.12 3.35 3.70
Видео
12.10.22 в 22:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
1.57 4.00 6.60
Видео
12.10.22 в 22:00
Рейнджерс Рейнджерс
Ливерпуль Ливерпуль
6.40 4.90 1.48
Видео
12.10.22 в 22:00
Виктория Пльзень Виктория Пльзень
Бавария Бавария
12.00 6.00 1.26
Видео
12.10.22 в 22:00
Барселона Барселона
Интер Милан Интер Милан
1.60 4.20 5.60
Видео
12.10.22 в 22:00
Спортинг Л Спортинг Л
Марсель Марсель
2.41 3.35 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Октября
09:50 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Челси» Поттер объяснил замену Маунта в перерыве матча с «Миланом»
09:49 · Лига чемпионов
Мор: «Барселона» прижата к стенке в ЛЧ, должен себя проявлять Левандовски»
09:44 · Лига чемпионов
Павлюченко дал прогноз на матч «Рейнджерс» - «Ливерпуль»
09:32 · Италия. Серия А
Влахович может покинуть «Ювентус» - названо условие 1
09:26 · Лига чемпионов
Симеоне ответил на вопрос об уходе из «Атлетико»
09:20 · Лига чемпионов
Сампаоли оценил игру «Севильи» в матче с «Боруссией»
09:18 · Лига чемпионов
Мостовой: «Для «Барселоны» не должно быть проблемой набрать три очка в домашнем матче с «Интером»
09:14 · Лига чемпионов
Симеоне отметил важность матча с «Брюгге»
09:00 · Лига чемпионов
Жоау Мариу: «У «Бенфики» есть всё для выхода в плей-офф»
08:54 · Лига чемпионов
Родри - о ничьей «Манчестер Сити»: «Иногда нужно пережить подобный опыт» 1
08:49 · Лига чемпионов
Терзич объяснил, почему «Боруссия» не смогла победить «Севилью»
08:43 · Лига чемпионов
Капелло рассказал, почему «Ювентус» проиграл «Маккаби»
08:13 · Лига чемпионов
Дель Пьеро: «У «Ювентуса» явные проблемы с психологией»
08:05 · Лига чемпионов
«ПСЖ» забивает в 42 матчах подряд на групповом этапе ЛЧ
07:54 · Лига чемпионов
Анчелотти дал комментарий после матча с «Шахтёром»
Все новости
Рекомендуем