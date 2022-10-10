​Аллегри: «Нужно восстановить чувство собственного достоинства»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выступил на пресс-конференции перед матчем против «Маккаби».

Как известно, Аллегри снова оказался под ударом из-за поражения команды в гостях у «Милана» (0:2).

«Мы должны вернуться. Две последние победы ввели нас в заблуждение. Теперь нужно перейти к реальности и к практическим вещам. Нужно пройти этот путь. Мы не можем повторять те ошибки, которые мы допускали с начала сезона. Завтра нужно бороться за каждый мяч и делать простые вещи.

Нам нужно вкладывать в игру любовь и страсть, как и подобает игрокам «Ювентуса». Нужно восстановить чувство собственного достоинства и вернуться к прежним стандартам», - сказал Аллегри.