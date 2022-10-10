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Лига чемпионов

​Рабио: «Аллегри – сильный тренер»

10 Октября 2022 • 14:40 Комментировать
Маккаби Хайфа
...
Ювентус
1 4.40 X 3.80 2 1.78
11.10 19:45

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио вступился за главного тренера команды. Массимилиано Аллегри в последнее время находится под давлением. После субботнего поражения от «Милана» фанаты «старой синьоры» снова стали активно использовать хэштег «Аллегри аут».

«Аллегри – сильный тренер. Он знает, как управлять командой, в том числе и за пределами поля. Не каждый может это делать. Для меня он совершенный тренер – как на поле, так и вне его», - сказал Рабио журналистам на пресс-конференции в понедельник.

Во вторник, 11 октября, «Ювентус» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Маккаби» из Хайфы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Адриен Рабио
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МАККАБИ ХАЙФА ЮВЕНТУС
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