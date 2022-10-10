​Рабио: «Аллегри – сильный тренер»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио вступился за главного тренера команды. Массимилиано Аллегри в последнее время находится под давлением. После субботнего поражения от «Милана» фанаты «старой синьоры» снова стали активно использовать хэштег «Аллегри аут».

«Аллегри – сильный тренер. Он знает, как управлять командой, в том числе и за пределами поля. Не каждый может это делать. Для меня он совершенный тренер – как на поле, так и вне его», - сказал Рабио журналистам на пресс-конференции в понедельник.

Во вторник, 11 октября, «Ювентус» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Маккаби» из Хайфы.