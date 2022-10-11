«Ювентус» переписывает свою книгу антирекордов - впервые проиграл три из первых четырех матчей в ЛЧ

«Час от часу не легче» - похоже, что слова бывшего футболиста клуба Марко Тарделли о том, что у наставника «Ювентуса» нет будущего в клубе, вполне точны. Команда Массимилиано Аллегри продолжает терпеть неудачи - она проиграла в Израиле местному «Маккаби» в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов, и это было уже третье поражение в четырех проведенных матчах в текущем розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы. Ранее такого с «Ювентусом» еще не случалось.

Любая последующая потеря очков в матчах с «ПСЖ» и «Бенфикой» будет означать провал в решении задачи квалификации в плей-офф Лиги чемпионов.