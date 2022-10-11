Аллегри высказался о своей отставке

«Час от часу не легче» - похоже, что слова бывшего футболиста клуба Марко Тарделли о том, что у наставника «Ювентуса» нет будущего в клубе, вполне точны. Команда Массимилиано Аллегри продолжает терпеть неудачи - она проиграла в Израиле местному «Маккаби» в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов.

Наставник туринского клуба согласился с мнением босса «Ювентуса» Андреа Аньелли, который признался, что ему стыдно за выступление команды. А также он высказался о своей возможной отставке.

- Отставка? Я и не думал об этом. Когда задача сложнее, она становится интереснее. Надо выходить из ситуации с достоинством, страстью и целеустремленно, - цитирует слова Аллегри La Gazzetta Dello Sport.