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Лига чемпионов

Дель Пьеро: «У «Ювентуса» явные проблемы с психологией»

12 Октября 2022 • 08:13 Комментировать
Маккаби Хайфа
2:0
Ювентус
окончен

Экс-форвард сборной Италии и туринского «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро высказался о поражении «старой синьоры» от «Маккаби» (0:2) в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Трудно похвалить «Ювентус» сейчас, команде очень многого не хватает. Туринцы просто отдали все пространство сопернику. После перерыва подопечные Аллегри были малоактивны, им не хватало агрессии. Постоянно проигрывали борьбу за мяч. У команды явные проблемы с психологией, которые нужно решить», - передает слова Алессандро пресс-служба УЕФА.

После четырех туров «старая синьора» с тремя баллами занимает третью строчку в группе Н.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алессандро Дель Пьеро
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