Босс «Ювентуса» рассказал о будущем Аллегри после поражения «Маккаби»

Босс туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался о будущем наставника «старой синьоры» Массимилиано Аллегри после унизительного поражения «Маккаби».

«Я чувствую стыд, за то, что случилось. Я очень зол. Аллегри? В такой ситуации всё зависит не от одного человека, это коллективная проблема», – приводит слова известного функционера издание Sky.

Отметим, что позорный проигрыш в Израиле оставил «Ювентус» с тремя баллами в группе накануне игр с «Бенфикой» и «Пари Сен-Жермен», что практически убивает шансы туринцев на выход в плей-офф. В последних девяти встречах в рамках всех состязаний «бьянконери» одержали лишь две победы.

