Аллегри: «Согласен, нам должно быть стыдно»

«Час от часу не легче» - похоже, что слова бывшего футболиста клуба Марко Тарделли о том, что у наставника «Ювентуса» нет будущего в клубе, вполне точны. Команда Массимилиано Аллегри продолжает терпеть неудачи - она проиграла в Израиле местному «Маккаби» в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов.

Наставник туринского клуба согласился с мнением босса «Ювентуса» Андреа Аньелли, который признался, что ему стыдно за выступление команды.

- Аньелли правильно сказал, что нам должно быть стыдно, особенно за первый тайм, в котором мы ничего не сделали. Не остается ничего иного, кроме как молчать. Мы играем слишком индивидуально, мне не нравится это. Нам надо вернуться к командной игре, нельзя так играть дальше, - цитирует слова Аллегри La Gazzetta Dello Sport.