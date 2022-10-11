​Ди Мария и Влахович – в атаке «Ювентуса» на матч с «Маккаби»

Во вторник «Ювентус» сыграет в гостях у «Маккаби» в рамках четвёртого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Для туринцев очень важно победить, ведь при другом результате их шансы на выход в плей-офф существенно снизятся. Находящийся под давлением из-за плохих результатов Массимилиано Аллегри решил выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Щесны, Данило, Бонуччи, Ругани, Сандро, Паредес, Рабио, Маккенни, Куадрадо, ди Мария, Влахович.

Матч между «Маккаби» и «Ювентусом» начнётся в 19:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.