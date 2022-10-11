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Лига чемпионов

Куадрадо: «Аллегри прилагает все усилия, чтобы все исправить»

11 Октября 2022 • 23:10 Комментировать
Маккаби Хайфа
2:0
Ювентус
окончен

Колумбийский футболист «Ювентуса» Хуан Куадрадо попытался отвести гнев публики от наставника туринцев Массимилиано Аллегри после поражения от «Маккаби».

«Есть риск, что мы вылетим из Лиги чемпионов, но мы можем все исправить, если будем много работать. Аллегри прилагает все усилия, чтобы все исправить. Мы команда, и вина по большей части лежит на нас, на игроках», — приводит слова колумбийского вингера издание Football Italia. По его словам, коллективу нужно сконцентрироваться на предстоящих поединках итальянского первенства и сплотиться, чтобы преодолеть столь сложный период.

Поражение в Израиле со счётом 0:2 практически оставило «Ювентус» без шансов на выход в плей-офф. На счету туринцев лишь три балла после четырёх туров.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Хуан Куадрадо
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