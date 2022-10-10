Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Аллегри похвалил «Маккаби»

10 Октября 2022 • 15:38 Комментировать
Маккаби Хайфа
...
Ювентус
1 4.40 X 3.80 2 1.78
11.10 19:45

Во вторник вечером «Ювентус» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Маккаби». Рулевой «старой синьоры» Массимилиано Аллегри на пресс-конференции перед игрой похвалил соперника.

«Нас ждёт тяжёлая игра. «Маккаби» на своём поле показывает хорошие результаты. Они отлично выступили против «ПСЖ», хоть и проиграли. С этим соперником нам следует быть осторожными. Нельзя наступать на те же грабли», - сказал Аллегри журналистам.

Напомним, что на прошлой неделе «Ювентус» обыграл «Маккаби» на своём поле со счётом 3:1. Туринцы занимают третье место в своей группе, отставая от «ПСЖ» и «Бенфики» на четыре зачётных балла.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Массимилиано Аллегри Маккаби Хайфа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАККАБИ ХАЙФА ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Октября
15:38 · Лига чемпионов
​Аллегри похвалил «Маккаби»
15:28 · Лига чемпионов
​Аллегри: «Нужно восстановить чувство собственного достоинства»
14:40 · Лига чемпионов
​Рабио: «Аллегри – сильный тренер» 1
13:38 · Лига чемпионов
​Месси пропустит ближайший матч в Лиге чемпионов
13:37 · Лига чемпионов
Де Кетеларе пропустит матч против «Челси» из-за травмы
10:18 · Англия. Премьер-лига
Слонина завтра присоединится к «Челси»
09 Октября
19:57 · Лига чемпионов
​Лукаку и Корреа не сыграют с «Барселоной» 3
01:43 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Пока не думаем о «Барселоне»
08 Октября
10:51 · Франция. Лига 1
Неймар рассказал, что нужно «ПСЖ» для победы в Лиге чемпионов
07 Октября
18:37 · Лига чемпионов
​«Как у гинеколога»: фанатки «ПСЖ» пожаловались на досмотр перед матчем с «Бенфикой» 2
16:16 · Лига чемпионов
​Кавани рассказал, как обратился к психологу после знаменитого камбэка «Барселоны»
08:56 · Лига чемпионов
Кассано недоволен игрой «Интера» против «Барселоны»
00:02 · Лига чемпионов
Фанаты «Барселоны» угрожали расправой игроку «Интера» Бастони 1
06 Октября
21:55 · Англия. Премьер-лига
Фофана - о травме: «От смеха до слёз, скоро я вернусь ещё сильнее, будьте уверены»
21:12 · Англия. Премьер-лига
Известен характер травмы Уэсли Фофана
Все новости
Рекомендуем