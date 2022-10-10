​Аллегри похвалил «Маккаби»

Во вторник вечером «Ювентус» проведёт гостевой матч Лиги чемпионов против «Маккаби». Рулевой «старой синьоры» Массимилиано Аллегри на пресс-конференции перед игрой похвалил соперника.

«Нас ждёт тяжёлая игра. «Маккаби» на своём поле показывает хорошие результаты. Они отлично выступили против «ПСЖ», хоть и проиграли. С этим соперником нам следует быть осторожными. Нельзя наступать на те же грабли», - сказал Аллегри журналистам.

Напомним, что на прошлой неделе «Ювентус» обыграл «Маккаби» на своём поле со счётом 3:1. Туринцы занимают третье место в своей группе, отставая от «ПСЖ» и «Бенфики» на четыре зачётных балла.