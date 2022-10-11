Куадрадо: «Будем сражаться, пока остаётся шанс»

«Час от часу не легче» - похоже, что слова бывшего футболиста клуба Марко Тарделли о том, что у наставника «Ювентуса» нет будущего в клубе, вполне точны. Команда Массимилиано Аллегри продолжает терпеть неудачи - она проиграла в Израиле местному «Маккаби» в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов. Неудачу клуба прокомментировал колумбийский полузащитник Хуан Куадрадо:

- Пока есть возможность пройти дальше, надо в нее верить. Это наша работа, профессиональное отношение. Аллегри старается делать все, что в его силах, поднимать командный дух, мы уже выходили из сложных ситуаций, и сейчас у нас есть возможность сделать это снова, - цитирует Куадрадо La Gazzetta Dello Sport.